Власти Эстонии с 18 августа закрыли границы для россиян с выданными Таллином шенгенскими визами

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18 августа 2022, 08:19 Источник: Говорит Москва

Таллин, фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, globallookpress.com

Власти Эстонии с 18 августа 2022 года закрыли границы республики для российских граждан с выданными Таллином шенгенскими визами. Решение о запрете въезда в Эстонию россиянам эстонское правительство приняло 11 августа.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас была инициатором введения запрета въезда россиянам в Европу.

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу 17 августа заявил о праве республики блокировать въезд россиян с визами третьих стран. Он сообшил, что это ограничение указано в базовом договоре Евросоюза и напомнил, как это было во время пандемии ковида.

Запрет на въезд на территорию Эстонии не действует для российских дипломатов и членов их семей, граждан, занимающихся международными перевозками или имеющих право свободного передвижения по законам ЕС. Ограничения также исключены в отношении лиц, въезд которых в Эстонию необходим по гуманитарным соображениям, на близких родственников граждан республики и имеющих постоянный вид на жительство.

Кая Каллас заявляла, что посещение Европы — это привилегия, а не право человека, и страны-члены Европейского союза должны прекратить выдавать российским гражданам въездные визы.

Посол Москвы в Таллине Владимир Липаев назвал националистическим ее предложение.