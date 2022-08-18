Washington Examiner: Индия отказалась осудить спецоперацию Москвы на Украине из-за «странного» уважения к России

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18 августа 2022, 08:09

Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Индийская сторона отказалась осудить специальную операцию Москвы на украинской территории из-за «странного» уважения Нью-Дели к Российской Федерации. На это, как передает РИА Новости, указало американское издание Washington Examiner (WE).

«Индия отказалась осудить спецоперацию на Украине из-за "странного" уважения к России, написал в статье для Washington Examiner обозреватель Том Роган», — говорится в публикации, размещенной на сайте отечественного информационного агентства.

В материале WE отмечается, что Нью-Дели занимает независимую позицию в вопросе отношений с РФ. Согласно точке зрения, высказанной Роганом, решение Индии сохранить дружественные отношения с Москвой оказывает серьезное влияние на ситуацию в мире.

Как сообщалось ранее в четверг, руководитель внешнеполитического ведомства ЛНР Владислав Дейнего заявил, что статус республики будет определен на референдуме о ее вхождении в состав России.