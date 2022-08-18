Глава МИД ЛНР Дейнего: статус республики будет определен на референдуме о ее вхождении в состав России

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18 августа 2022, 07:38 Источник: Telegram-канал ТАСС

Глава МИД ЛНР Владислав Дейнего, Alexander Rekun / globallookpress.com

Статус ЛНР будет определен на референдуме о ее вхождении в состав Российской Федерации. На это, как информирует Telegram-канал ТАСС, указал Владислав Дейнего, министр иностранных дел республики.

«Статус Луганской Народной Республики будет определен на референдуме о вхождении в состав РФ, заявил в интервью нашему агентству глава МИД ЛНР Владислав Дейнего», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.

Дипломат также отметил, что ЛНР в настоящий момент налаживает сотрудничество с Белоруссией. По словам Дейнего, Луганск ждет от Минска конкретные предложения, касающиеся взаимодействия.

Как сообщалось ранее сегодня, издание Politico написало, что шесть крупнейших европейских государств в июле впервые с начала спецоперации Москвы не предложили украинской стороне какую-либо военную помощь.