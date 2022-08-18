Politico: шесть крупнейших стран Европы в июле впервые с начала спецоперации РФ не предложили Украине какую-либо военную помощь

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18 августа 2022, 07:16

Украинский военный, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Шесть крупнейших европейских государств в июле впервые с начала российской специальной операции не предложили Украине какую-либо военную помощь. На это, как передает РИА Новости, указало издание Politico.

«Шесть крупнейших стран Европы в течение июля впервые с начала спецоперации на Украине не предложили Киеву какую-либо военную помощь, пишет Politico», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

В Politico отметили, что с апреля военная поддержка киевской стороны Европейским союзом снижалась.

Как сообщалось ранее в четверг, командир запорожского отряда «Троя» Владимир Новиков высказал мнение о том, что Украина значительно занижает свои потери, понесенные в ходе спецоперации РФ.