Командир запорожского отряда «Троя» Новиков: Киев значительно занижает потери войск Украины, понесенные в ходе спецоперации России

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18 августа 2022, 06:59 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Украинский военный, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Киев значительно занижает потери украинских войск, понесенные в ходе специальной операции, которую проводит Российская Федерация. Соответствующую точку зрения, как передает РИА Новости, озвучил Владимир Новиков, командир запорожского отряда «Троя».

Согласно оценке, высказанной Новиковым в разговоре с отечественным информационным агентством, на данный момент у киевской стороны порядка 200 тысяч погибших и «больше 300 тысяч раненых, которые уже не вернутся в строй».

Накануне сообщалось, что ВКС РФ ликвидировали в результате высокоточных ударов на территории Херсонской области свыше 40 украинских военнослужащих и 10 единиц специальной автотехники.