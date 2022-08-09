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Премьер Эстонии Каллас призвала не выдавать визы туристам из России, сказав, что посещение Европы — это привилегия

, 15:40 Источник: РИА Новости

Премьер Эстонии Каллас призвала не выдавать визы туристам из России, сказав, что посещение Европы — это привилегия
фото: pixabay.com

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что посещение Европы — это привилегия, а не право человека, и страны-члены Европейского союза должны прекратить выдавать российским гражданам въездные визы.

Премьер Эстонии отметила, что авиасообщение с Россией закрыто, но страны Шенгенской зоны выдают визы, и в связи с этим бремя несут соседи России.

"Пора прекращать туризм из России уже сейчас", — написала она в Twitter.

В конце июля глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Таллин прекратил выдачу российским гражданам новых виз и призвал ввести запрет на общеевропейском уровне.

Выдавать визы россиянам перестали Латвия и Чехия.

Теперь президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявления военно-гражданской администрации Запорожской области о планах провести референдум призывом к западным государствам запретить въезд всем россиянам.

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