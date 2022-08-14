Рогов: ВСУ специально обстреливают Энергодар и Запорожскую АЭС, добиваясь реализации своего варварского сценария выброса радиации

Аргументы Недели → В мире 13+

14 августа 2022, 21:59

фото: Паблик "Главное в Энергодаре", соцсеть Вконтакте

Киевские власти целенаправленно добиваются реализации своего варварского сценария выброса радиации на Запорожской АЭС, чтобы остановить дальнейшее продвижение союзных сил. В воскресенье сообщалось об обстреле Энергодара, города, в котором находится ЗАЭС.

Член главного совета администрации Запорожской АЭС Владимир Рогов, комментируя обстрелы, сказал, что Вооруженные силы Украины обстреливают Энергодар и Запорожскую АЭС с целью добиться реализации своего варварского сценария выброса радиации.

По словам Рогова, согласно плану офиса украинского президента Владимира Зеленского, нужно любым путем добиться демилитаризации зоны АЭС, чтобы со станции и прилегающей к ней территории ушли российские силы безопасности, в том числе системы ПВО.

Он указал, что этого Киев добивается, атакуя комплекс хранилища отработанных ядерных отходов и контур охлаждения реакторов АЭС, что создает угрозу нового Чернобыля в Европе.

Рогов пояснил, что в Киеве решили, что это должно остановить продвижение союзных сил.

Эксперт в сфере атомной энергетики Алексей Анпилогов предупреждает, что АЭС надо продолжать защищать.