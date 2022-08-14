Мария Захарова заявила, что Россия готова к конкретным действиям по обмену заключёнными с США

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14 августа 2022, 18:52

Мария Захарова, фото из соцсети

Мария Захарова, директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, официальный представитель МИД РФ в воскресенье заявил о готовности Москвы к конкретным действиям по обмену заключёнными с США.

Захарова в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» сказала, что хочет повторно подчеркнуть: Россия сторона готова к профессиональному разговору и конкретным действиям на этот счёт, - передаёт ТАСС.

Так дипломат ответила на вопрос о возможности обмена заключённого в американской тюрьме российского гражданина Виктора Бута до конца этого года.

Захарова заметила, что работа по обмену заключёнными должна проводиться «не у микрофонов».