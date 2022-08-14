Эксперт по атомной энергетике Анпилогов: Запорожскую АЭС необходимо продолжать защищать

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14 августа 2022, 19:25

Запорожская АЭС, globallookpress.com

Украинские военные продолжают обстреливать город Энергодар, в котором находится Запорожская атомная станция. АЭС после обстрелов со стороны ВС Украины работает штатно, но в любой момент может произойти непоправимое, имеется угроза для всей Европы, Украины, Белоруссии и России.

Эксперт в сфере атомной энергетики Алексей Анпилогов предупреждает, что АЭС надо продолжать защищать. В интервью изданию ВЗГЛЯД эксперт указал, что "остановить работу станции не так просто". Как объяснил Анпилогов, основная проблема, которая может возникнуть и привести к аварии или даже катастрофе на ЗАЭС – потеря системы охлаждения.

По словам эксперта, охлаждение реакторов – очень сложный и длительный процесс. Он полагает, что сейчас стоит выбрать компромиссный вариант – оставить один блок и перевести его на минимальные мощности. В таком случает прекратятся поставки электроэнергии на территорию Украины, снабжение развернут на Херсонскую и Запорожскую области.

Анпилогов указал, что это позволит безопасно держать АЭС, на минимальном электрическом и тепловом обеспечении, и реактора хватит для охлаждения оставшихся пяти энергоблоков.

По информации специалиста, для защиты АЭС есть система ПВО, она может эффективно перехватывать оперативно-тактические ракеты.

Также важна контрбатарейная борьба и беспилотники для обнаружения расчетов противника. И никто не отменял работу спецназа.

Военно-гражданская администрация Энергорада Запорожской области в воскресенье сообщила об обстреле украинскими националистами жилого района города.

Один из украинских снарядов в ходе обстрела упал в 10 метрах от хранилища ядерных отходов, расположенного на территории Запорожской АЭС, сообщил два дня назад представитель ВГА Запорожской области Владимир Рогов.