Власти Энергодара сообщили о ракетном ударе украинских националистов по жилому району города

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14 августа 2022, 18:20 Источник: ТАСС

Военно-гражданская администрация Энергорада Запорожской области в воскресенье сообщила об обстреле украинскими националистами жилого района города, в результате которого погиб мирный житель.

Ранена девушка. В Энергодаре находится крупнейшая в Европе Запорожская АЭС. В сообщении в Telegram-канале ВГА также говорится, что еще украинские войска нанесли артиллерийский удар по району местной теплоэлектростанции. В результате в непосредственной близости от ТЭС загорелась трава. На место происшествия направлены пожарные расчеты.

В марте 2022 года Запорожская АЭС была взята под контроль российскими военными. В последние дни ВСУ нанесли несколько ударов по территории станции, используя БПЛА, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. В основном атаки отражают системы противовоздушной обороны, но зафиксированы попадания снарядов в объекты инфраструктуры АЭС.

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что киевские власти не думают о последствиях для Европы, атакуя ядерный объект.