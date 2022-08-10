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Член ВГА Запорожской области Рогов заявил, что украинские военные сознательно обстреливают ЗАЭС

, 07:16 Источник: РИА Новости

Член ВГА Запорожской области Рогов заявил, что украинские военные сознательно обстреливают ЗАЭС

Вооруженные силы Украины сознательно обстреливают Запорожскую атомную электростанцию, провоцируя Россию вывести своих военных. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что киевские власти не думают о последствиях для Европы, атакуя ядерный объект.

В сообщении пресс-службы ЗАЭС, опубликованном в Telegram-канале, говорится, что обстрелы АЭС украинской артиллерией и БПЛА представляют угрозу не только бывшей Украине, но и всей Европе. В случае попадания украинских снарядов в реакторы АЭС, могут пострадать десятки и сотни тысяч человек. Площадь потенциальной зоны отчуждения может составить до 30 тысяч квадратных метров.

Площадь потенциальной загрязненной территории может достигать двух миллионов кв. метров территорий бывшей Украины, Европы, Белоруссии и России. Могут пострадать десятки и сотни тысяч человек. Река Днепр может стать радиоактивной на десятилетия.

Рогов заявил, что есть следующий выход из ситуации: беспрепятственный допуск наблюдателей МАГАТЭ на Запорожскую АЭС и дальнейшее освобождение постукраинского пространства. "В первую очередь Никополя, Марганца и Томаковки - именно с этих населённых пунктов ВСУ наносят удары по ЗАЭС", — пояснил Рогов.

По информации Рогова, в течение нескольких недель разведка Украины вела сбор разведданных в отношении ЗАЭС, и после на станцию началась атаки разведывательно-ударных беспилотников и дальнобойной реактивной системы залпового огня украинской армии.

Он предупредил, что "все их действия несут непосредственную угрозу ядерной безопасности в Европе".
Рогов отметил, что сейчас киевский режим делает информационные вбросы, что Россия якобы сама себя обстреливает и минирует АЭС, чтобы в случае возникновения серьезных проблем на станции, вызванных атаками ВСУ, в западных СМИ запустить кампанию по очернению Москвы.

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