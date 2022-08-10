Член ВГА Запорожской области Рогов заявил, что украинские военные сознательно обстреливают ЗАЭС

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10 августа 2022, 07:16 Источник: РИА Новости

Вооруженные силы Украины сознательно обстреливают Запорожскую атомную электростанцию, провоцируя Россию вывести своих военных. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что киевские власти не думают о последствиях для Европы, атакуя ядерный объект.

В сообщении пресс-службы ЗАЭС, опубликованном в Telegram-канале, говорится, что обстрелы АЭС украинской артиллерией и БПЛА представляют угрозу не только бывшей Украине, но и всей Европе. В случае попадания украинских снарядов в реакторы АЭС, могут пострадать десятки и сотни тысяч человек. Площадь потенциальной зоны отчуждения может составить до 30 тысяч квадратных метров.

Площадь потенциальной загрязненной территории может достигать двух миллионов кв. метров территорий бывшей Украины, Европы, Белоруссии и России. Могут пострадать десятки и сотни тысяч человек. Река Днепр может стать радиоактивной на десятилетия.

Рогов заявил, что есть следующий выход из ситуации: беспрепятственный допуск наблюдателей МАГАТЭ на Запорожскую АЭС и дальнейшее освобождение постукраинского пространства. "В первую очередь Никополя, Марганца и Томаковки - именно с этих населённых пунктов ВСУ наносят удары по ЗАЭС", — пояснил Рогов.

По информации Рогова, в течение нескольких недель разведка Украины вела сбор разведданных в отношении ЗАЭС, и после на станцию началась атаки разведывательно-ударных беспилотников и дальнобойной реактивной системы залпового огня украинской армии.

Он предупредил, что "все их действия несут непосредственную угрозу ядерной безопасности в Европе".

Рогов отметил, что сейчас киевский режим делает информационные вбросы, что Россия якобы сама себя обстреливает и минирует АЭС, чтобы в случае возникновения серьезных проблем на станции, вызванных атаками ВСУ, в западных СМИ запустить кампанию по очернению Москвы.