Владимир Рогов: один из украинских снарядов во время обстрела упал в 10 метрах от хранилища ядерных отходов на Запорожской АЭС

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12 августа 2022, 11:10 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Запорожская АЭС, Russian Look / globallookpress.com

Один из украинских снарядов в ходе обстрела упал в 10 метрах от хранилища ядерных отходов, расположенного на территории Запорожской атомной электростанции. Об этом, как передает РИА Новости, заявил представитель военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Один из украинских снарядов во время вчерашнего обстрела упал в 10 метрах от хранилища ядерных отходов на Запорожской АЭС, рассказал член главного совета администрации региона Рогов», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале информационного агентства.

Ранее в пятницу сообщалось, что депутат Госдумы России Олег Морозов призвал поставить Киеву ультиматум из-за ситуации, которая сложилась вокруг станции.