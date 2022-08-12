Депутат Госдумы Олег Морозов призвал поставить Украине ультиматум из-за ситуации вокруг Запорожской АЭС

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12 августа 2022, 10:43 Источник: РИА Новости

Депутат Госдумы РФ Олег Морозов, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Депутат российской Государственной Думы Олег Морозов призвал поставить Украине ультиматум из-за ситуации, которая сложилась вокруг расположенной в городе Энергодаре Запорожской атомной электростанции. Об этом информирует РИА Новости.

«Не проще ли дать жесткий сигнал Киеву… Нам давно пора поставить ультиматум: либо прекращайте обстрелы, либо мы будем уничтожать центры принятия решений», — процитирован парламентарий в публикации, появившейся на сайте отечественного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, спикер Госдумы Вячеслав Володин предупредил о том, что обстрелы Запорожской АЭС подконтрольными киевской стороне войсками могут привести к трагическим последствиям для жителей большинства украинских регионов и ряда европейских стран.