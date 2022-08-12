Володин об обстрелах Украиной Запорожской АЭС: «Действия Вашингтона и киевского режима несут опасность ядерной катастрофы»

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12 августа 2022, 08:49

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Председатель российской Госдумы Вячеслав Володин, комментируя обстрелы войсками Украины Запорожской атомной электростанции, указал на то, что «действия Вашингтона и киевского режима несут опасность ядерной катастрофы». Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале спикера.

По словам Володина, по АЭС бьют ракеты и тяжелая артиллерия. Отечественный политик предупредил, что это может привести к трагическим последствиям для жителей большинства украинских регионов и ряда европейских стран.

«Действия Вашингтона и киевского режима несут опасность ядерной катастрофы», — написал Вячеслав Володин.

Как сообщалось ранее в пятницу, представитель Запорожской ВГА Владимир Рогов высказал мнение о том, что обстрелы станции могут прекратиться только в том случае, если армия Украины будет выбита из расположенных в Днепропетровской области Марганца, Никополя и Томаковки.