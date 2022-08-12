Владимир Рогов: обстрелы Запорожской АЭС могут прекратиться только в том случае, если выбить ВСУ из Марганца, Никополя и Томаковки

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12 августа 2022, 08:07 Источник: Telegram-канал ТАСС

Украинский военный, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Обстрелы Запорожской атомной электростанции могут прекратиться только в том случае, если Вооруженные силы Украины будут выбиты из расположенных на территории Днепропетровской области Марганца, Никополя и Томаковки. Соответствующую точку зрения, как передает ТАСС, высказал представитель Запорожской ВГА Владимир Рогов.

«Обстрелы Запорожской АЭС подразделениями украинской армии могут прекратиться только в том случае, если выбить ВСУ из Марганца, Никополя, Томаковки, откуда они наносят удары по Энергодару, заявил нам член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.

Рогов также отметил, что подконтрольные киевской стороне войска с начала текущего месяца запустили в направлении станции десятки ударных дронов и выпустили десятки ракет из реактивных систем залпового огня.

Как сообщалось ранее в пятницу, член Совета Федерации Андрей Клишас указал на то, что ответственность за последствия вероятной катастрофы на Запорожской АЭС лежит на Украине и Соединенных Штатах.