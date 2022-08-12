Сенатор Клишас: ответственность за последствия возможной катастрофы на Запорожской АЭС лежит на Украине и США

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12 августа 2022, 07:42

Сенатор Андрей Клишас, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Ответственность за последствия вероятной катастрофы на Запорожской атомной электростанции лежит на Украине и Соединенных Штатах. На это указал представитель Совета Федерации Андрей Клишас.

«Катастрофа на Запорожской АЭС может стать трагедией и для европейских союзников Украины, вся ответственность за возможные последствия лежит на Киеве и Вашингтоне», — говорится в публикации, которую Клишас разместил в своем Telegram-канале.

Российский сенатор призвал в срочном порядке «денацифицировать и демилитаризовать» территорию, с которой подконтрольные киевской стороне войска могут наносить удары по станции.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, бывший депутат украинского парламента Илья Кива выступил с утверждением, согласно которому в офисе президента страны Владимира Зеленского приняли решение о сдаче еще нескольких областей.