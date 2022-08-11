Экс-депутат Рады Кива: в офисе Зеленского приняли решение о сдаче еще нескольких областей Украины

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11 августа 2022, 16:16

Флаг Украины, Raul Moreno / globallookpress.com

В офисе украинского президента Владимира Зеленского приняли решение о сдаче еще нескольких областей страны. С соответствующим утверждением выступил бывший депутат Верховной Рады Илья Кива.

«Зеленский все больше теряет контроль над Украиной», — говорится в публикации, появившейся Telegram-канале Кивы.

По его словам, в офисе главы государства «принято решение о сдаче еще нескольких областей и отключения их от отопления, электричества и водоснабжения».

Ранее сегодня сообщалось, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал стороны на Украине прекратить любую военную деятельность вокруг Запорожской атомной электростанции.