Жан-Пьер: США готовы пойти на «экстраординарные» меры ради возвращения баскетболистки Бриттни Грайнер домой

Соединенные Штаты готовы пойти на «экстраординарные» меры, чтобы баскетболистка Бриттни Грайнер, приговоренная российским судом к 9 годам колонии, вернулась домой. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, выступая в субботу в Лас-Вегасе на съезде Национальной ассоциации темнокожих журналистов.
«Мы намерены принять экстраординарные меры, <...> чтобы она [Грайнер] вернулась домой. Мы положили на стол существенное предложение. Мы намерены продолжать этот межправительственный диалог», - заявила Жан-Пьер.
По ее словам, администрация Байдена настроена на то, чтобы продолжить переговоры с Россией относительно обмена заключенными.