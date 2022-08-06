Жан-Пьер: США готовы пойти на «экстраординарные» меры ради возвращения баскетболистки Бриттни Грайнер домой

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6 августа 2022, 22:58 Источник: РИА Новости

Бриттни Грайнер. Фото: телеграм-канал ТАСС.

Соединенные Штаты готовы пойти на «экстраординарные» меры, чтобы баскетболистка Бриттни Грайнер, приговоренная российским судом к 9 годам колонии, вернулась домой. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, выступая в субботу в Лас-Вегасе на съезде Национальной ассоциации темнокожих журналистов.

«Мы намерены принять экстраординарные меры, <...> чтобы она [Грайнер] вернулась домой. Мы положили на стол существенное предложение. Мы намерены продолжать этот межправительственный диалог», - заявила Жан-Пьер.

По ее словам, администрация Байдена настроена на то, чтобы продолжить переговоры с Россией относительно обмена заключенными.