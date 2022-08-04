Прокурор запросил 9,5 лет колонии для баскетболистки Грайнер, которую США хотят обменять на Виктора Бута

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4 августа 2022, 15:42 Источник: РИА Новости

Бриттни Грайнер. Фото: Ricky Bassman/globallook.com

Прокурор запросил девять с половиной лет колонии для американской баскетболистки Бриттни Грайнер, которую Соединенные Штаты хотели бы обменять на россиянина Виктора Бута, отбывающего срок в американской тюрьме. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из зала Химкинского суда, где в четверг слушается дело Грайнер о контрабанде наркотиков.

«Путем частичного сложения окончательно прошу назначить девять лет шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом в один миллион рублей», — заявил прокурор.

Грайнер, которую обвиняют в контрабанде гашишного масла, свою вину в суде признала, но сообщила, что не имела умысла в совершении преступления. Она пояснила, что запрещенное вещество оказалось в ее сумке, так как она собирала ее «впопыхах». Кроме того суду было представлено доказательство, что марихуана была выписана баскетболистке врачом вместо традиционных обезболивающих, которые вызывают побочные эффекты.