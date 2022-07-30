Белый дом счел «несерьёзным» контрпредложение России по обмену заключёнными

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30 июля 2022, 18:35 Источник: ТАСС

Джон Кирби. Фото: Samuel Corum/globallook.com

Контрпредложение России, которая она выдвинула в ходе переговоров по обмену россиянина Виктора Бута на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана, несерьезно и недобросовестно. Об этом заявил в субботу в интервью CNN координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

В пятницу вечером CNN, ссылаясь на источники, сообщила, что в ходе переговоров по обмену заключенными российская сторона предложила распространить условия сделки на Вадима Красикова, который отбывает в ФРГ наказание за убийство в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

Комментируя это обстоятельство, Кирби назвал предложение России несерьезным.

«Удерживание двух американцев в заложниках из-за убийцы, находящегося в третьей стране, - это несерьезное контрпредложение. Это недобросовестная попытка уйти от серьезной инициативы, выдвинутой США. Мы призываем Россию отнестись к этому предложению серьезно», - заявил он.

При этом Кирби подчеркнул, что переговоры об обмене не застопорились. По его словам, предложение российской стороне было сделано несколько недель назад и с тех пор поддерживаются постоянные контакты.

«Дело в том, что они не хотят добросовестно, просто серьезно рассматривать выдвинутую нами инициативу», - заметил Кирби.

Ранее сообщалось, что глава российского МИД Сергей Лавров в ходе переговоров со своим американским коллегой Энтони Блинкена призвал его решать вопросы обмена заключенными в режиме «тихой дипломатии» - без спекуляций и вбросов.