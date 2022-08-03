Гутерреш сообщил о создании миссии ООН по установлению фактов произошедшего в СИЗО Еленовки, где погибли украинские военнопленные

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3 августа 2022, 21:08 Источник: ТАСС

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Фото: Lev Radin/Globallook.com

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на пресс-конференции в среду сообщил о создании миссии по установлению фактов произошедшего в СИЗО Еленовки.

Он отметил, что ООН получила соответствующие запросы от России и Украины.

«Я принял решение в рамках своих компетенций и власти создать миссию по установлению фактов. У меня нет права проводить криминального расследования. В данный момент вырабатываются условия работы данной миссии, и о них будет сообщено правительствам РФ и Украины», - заявил Гутерреш.

В настоящее время, сообщил он, ООН ищет «компетентных и независимых людей, которые могли бы войти в миссию». Он также выразил надежду, что им будет предоставлен доступ на все объекты и необходимая для установления истины информация.

Ранее сообщалось о гибели в СИЗО в Еленовке (ДНР) 50 украинских военнопленных. Еще 73 получили ранения.