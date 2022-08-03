Захарова прокомментировала слова Бербок о желании Германии «помочь» Тайваню: самое бесшабашное заявление

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3 августа 2022, 09:17

Мария Захарова, фото: t.me/s/MariaVladimirovnaZakharova

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок сделала "самое бесшабашное и безответственное заявление", сказав, что Германия поможет Тайваню в случае "агрессии" Китая.

На Тайвань второго августа прибыла спикер нижней палаты американского парламента Нэнси Пелоси. Она провела встречу с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. В КНР считают, что Пелоси ведет себя как "политический чумной божок".

МИД России выступил с официальным заявлением в связи с визитом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, назвав его явной провокацией.

Посещение спикером нижней палаты американского парламента Нэнси Пелоси территории Тайваня отражает стремление Вашингтона доказать всем свою безнаказанность, сказал российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Глава германского МИД Анналена Бербок заявила, что Берлин поможет Тайваню в случае "агрессии" Китая.

"Это самое бесшабашное и безответственное заявление, которое приходилось слышать", – сказала Мария Захарова в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.