Сергей Лавров: визит Пелоси на Тайвань отражает стремление США доказать всем свою безнаказанность

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3 августа 2022, 08:55

Глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia / globallookpress.com

Посещение спикером нижней палаты американского парламента Нэнси Пелоси территории Тайваня отражает стремление Вашингтона доказать всем свою безнаказанность. Соответствующую точку зрения, как передает ТАСС, высказал российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Лавров заявил, что визит Пелоси на Тайвань отражает стремление США доказать всем свою безнаказанность», — говорится в публикации, появившейся на сайте информационного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, в дипломатическом ведомстве РФ отметили, что шумихой вокруг визита Нэнси Пелоси руководство Соединенных Штатов пыталось отвлечь внимание от Украины и от внутренних проблем.