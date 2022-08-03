МИД России: шумихой вокруг визита Пелоси на Тайвань власти США пытались отвлечь внимание от Украины и от внутренних проблем

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3 августа 2022, 08:38

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, Chris Kleponis - CNP / globallookpress.com

Шумихой вокруг визита спикера нижней палаты американского парламента Нэнси Пелоси на Тайвань власти Соединенных Штатов пытались отвлечь внимание от Украины и от внутренних американских проблем. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступили в российском министерстве иностранных дел.

«МИД РФ: шумихой вокруг визита Пелоси на Тайвань власти США пытались отвлечь внимание от Украины и от внутренних проблем, в том числе с инфляцией», — говорится в публикации, появившейся на сайте отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее в среду, официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова отметила, что с помощью визита Нэнси Пелоси Вашингтон в очередной раз продемонстрировал пренебрежение правами других государств.