Китайская газета Global Times: Нэнси Пелоси ведет себя как «политический чумной божок»

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3 августа 2022, 08:33 Источник: РИА Новости

Нэнси Пелоси, фото: Chris Kleponis - CNP/globallookpress.com

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, прибывшая в составе делегации американских политиков на Тайвань, ведет себя как "политический чумной божок". Пелоси прилетела на остров 2 августа вечером и уже провела встречу с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь.

Китайская государственная газета Global Times в среду, комментируя визит Пелоси, пишет, что "спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси украдкой приземлилась на китайском острове Тайвань, как вор, подорвав мину, которую она сама бросила в отношении ситуации в Тайваньском проливе и китайско-американских отношений".

Издание напомнило, что власти КНР неоднократно предупреждали о вопиющем характере визита Пелоси и о том, насколько серьезными могут быть последствия. "Но Пелоси осталась глуха", - говорится в статье.

Авторы указали, что США не приняли действенных мер, чтобы остановить это, что спровоцировало новый виток напряженности и серьезные вызовы в регионе.

Отмечается, что "безрассудные, опасные провокационные действия Пелоси возлагают всю ответственность за подрыв мира и стабильности в районе Тайваньского пролива на США и руководство Демократической прогрессивной партии Тайваня".

В статье Global Times отмечается, что визит Пелоси на Тайвань не только нарушил принцип "одного Китая" и положения трех совместных коммюнике Китая и США, но также и резолюцию 2758 ООН.

"Подобно "политическому божку чумы", Пелоси не принесла региону никакой пользы, кроме рисков и напряженности на Тайване", - заключили журналисты.

Мария Захарова о визите Пелоси на Тайвань: своей провокацией США в очередной раз показали пренебрежение правами других государств.