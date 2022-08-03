Нэнси Пелоси провела встречу с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь

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3 августа 2022, 07:12 Источник: URA.RU

Пелоси прибыла на Тайвань, фото: Handout / Taiwan Foreign Ministr/globallookpress.com

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси в среду, 3 августа, утром провела встречу с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. Делегация Конгресса США во главе с Пелоси прибыла на Тайвань 2 августа вечером.

В начале встречи Пелоси вручили правительственную медалью «Орден Благожелательных облаков», - передает телеканал TTV.

В ходе встречи с главой Цай Инвэнь Нэнси Пелоси сказала: «Наша делегация, чем я очень горжусь, прибыла на Тайвань, чтобы дать понять, что мы не откажемся от нашей приверженности Тайваню». Пелоси подчеркнула: «Мы гордимся нашей дружбой, прошедшей испытание временем». Цай Инвэнь приветствовала визит Пелоси и назвала ее другом Тайваня, сообщает URA.RU.

МИД России выступил во вторник с официальным заявлением в связи с визитом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, назвав его явной провокацией.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова о визите Пелоси на Тайвань сказала, что своей провокацией США в очередной раз показали пренебрежение правами других государств.