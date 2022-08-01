Депутат Госдумы РФ Константин Затулин: Запад хочет, чтобы Сербия ввела санкции против России

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1 августа 2022, 10:10 Источник: Комсомольская правда

Константин Затулин, фото: Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил, что конфликт Сербии с непризнанной республикой Косово является делом рук Запада.

По мнению парламентария, Запад хочет, чтобы Сербия ввела санкции против России. Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков ранее назвал происходящее в Косове результатом политики Запада.

Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил МИД России за поддержку при обострении в Косово и Метохии.

Затулин в эфире радио «Комсомольская правда» заявил, что «Запад, используя географическое положение Сербии, оказывает многомерное давление на страну, чтобы она отказалась от своих национальных интересов и пошла на поводу, когда дело касается антироссийских санкций».

Ситуация на границе Сербии и Косово обострилась ночью 31 июля. Это связано с тем, что у всех сербов, находящихся на территории непризнанной Россией республики, должны были требовать временные удостоверения личности, а граждан с сербскими документами и номерами перестанут пускать с 1 августа. Но введение правил отложено властями Косово до 1 сентября.

Запад добавил санкции в отношении России после начала спецоперации на Украине 24 февраля.

Власти Сербии отказались вводить антироссийские санкции. США и ЕС это не понравилось.