Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил МИД России за поддержку при обострении в Косово и Метохии

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1 августа 2022, 08:51 Источник: РИА Новости

Александр Вучич, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Сербский президент Александр Вучич поблагодарил МИД России за поддержку Сербии при обострении ситуации в Косово и Метохии. Президент Сербии в ночь на понедельник в ходе посещения генштаба обсудил с командованием армии страны обострение в Косово.

После он сказал по телефону в эфире TV Pink, что власти России отреагировали на происходящее максимально корректно.

"Особенно хочу поблагодарить, всегда забываем, потому что это само собой подразумевается и для нас и для них, представителей МИД РФ, которые точно заметили то, что происходит, и реагировали очень и очень корректно", — заявил президент Сербии.

Вучич также поблагодарил за "корректную реакцию" главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля и других представителей ЕС.

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков назвал происходящее в настоящее время в Косове результатом политики Запада.

Мария Захарова 31 июля заявила, что решение властей частично признанной республики с 1 августа ввести правило о принудительной замене документов, выданных Сербией, МИД РФ считает шагом к изгнанию сербов с территории Косово.