Захарова назвала события в Косово провалом посреднической миссии Евросоюза

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31 июля 2022, 21:58 Источник: ТАСС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, MFA Russia/globallook.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила в воскресенье с заявлением по поводу событий в Косово.

Она заявила, что решение властей частично признанной республики с 1 августа ввести правило о принудительной замене документов, выданных Сербией, МИД РФ читает шагом к изгнанию сербов с территории Косово.

Захарова призвала Приштину и «стоящих за ней США и ЕС» к прекращению провокаций и соблюдению прав сербов.

«Подобное развитие событий - еще одно свидетельство провала посреднической миссии Евросоюза. Это также пример того, какое место Белграду уготовили в Европейском союзе, предложив Белграду де-факто смириться с бесправием соотечественников», - заявила Захарова.

Ранее стало известно об обострении в воскресенье ситуации в Косово и Метохии.