Сербские СМИ сообщают об обострении ситуации в Косово и Метохии

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31 июля 2022, 21:01 Источник: ТАСС

Косово. Фото:Sina Schuldt/globallook.com

Сербские СМИ и соцсети сообщают вечером в воскресенье об обострении ситуации в Косово и Метохии.

Так, национальное телевидение Сербии сообщило о том, что сербское население этих территорий начало сооружать баррикады. В пабликах распространяются видео, на которых слышны сирены воздушной тревоги и непрекращающийся звон колоколов местных церквей. В Косово перестали пропускать машины с сербскими номерами. Появились сообщения о раненых в ходе столкновений.

Ранее в обращении к нации президент Сербии Александар Вучич заявил, что ситуация в Косове для сербов максимально усложнилась. Связано это с тем, что с 1 августа на территории частично признанной республики перестанут действовать выданные Сербией документы.

«Думаю, что мы никогда не были в более сложной ситуации, чем сегодня», - заявил Вучич.

Позже ожидается экстренное обращение президента Сербии к нации.