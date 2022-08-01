Сенатор Сергей Цеков назвал события в Косове результатом политики Запада

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1 августа 2022, 08:18

фото: Сергей Цеков, фото: Federation Council of Russia/Flickr.com/ globallookpress.com

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков назвал происходящее в настоящее время в Косове результатом политики Запада. Сенатор в интервью RT заявил: «Это будет, безусловно, на совести западных европейских государств и американцев».

Профессор ВШЭ, руководитель отдела черноморско-средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерина Энтина заявила, что формально кризис в Косове связан с тем, что власть самопровозглашённого Косова с 1 августа начинает замену документов на косовские.

Она напомнила, что в 2013 году между Белградом и Приштиной был подписан договор о нормализации отношений, но условия соглашения не выполнены до сих пор.

В 2020 году к власти в Приштине пришёл политик Альбин Курти, избирательная кампания которого была построена «на резком отрицании необходимости переговоров с Белградом».

По мнению Энтиной, «то, что сейчас происходит, — это начало кульминации тех процессов, которые происходили последние два года».

Напомним, Курти в своем обращении обвинил президента Сербии Александра Вучича в создании кризиса в регионе.

Президент Сербии Александар Вучич обратился в воскресенье, 31 июля, к сербам и албанцам с призывом не поддаваться на провокации и сохранить мир.