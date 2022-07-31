Президент Сербии Вучич обратился к сербам и албанцам с призывом сохранить мир и не поддаваться на провокации

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31 июля 2022, 22:44 Источник: РБК

Президент Сербии Александар Вучич. Фото: Predrag Milosavljevic /globallook.com

Президент Сербии Александар Вучич обратился в воскресенье к сербам и албанцам с призывом не поддаваться на провокации и сохранить мир. По его словам, атмосфера доведена до кипения.

Он рассказал, что накануне у него состоялись переговоры с представителями сербов из Косово и Метохии.

«Сербы больше не потерпят жестокости, я почти встал перед ними на колени и умолял их, и в конце концов, мне пообещали. Ситуация сильно осложнена», - сказал Вучич.

Он также обратился к представителям стран, признавших независимость Косово, с призывом «немного позаботиться о международном праве, быть поосторожнее с реальностью и не позволить сегодняшним подопечным вызвать конфликт».

«Я прошу о мире, я молюсь о мире. Я обращаюсь и к сербам, и к албанцам — сохраните мир», - заключил Вучич.

Ранее сообщалось об обострении ситуации в Косово.