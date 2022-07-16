Советник Зеленского Роднянский: ситуация с калининградским транзитом показывает, что санкционный фронт ЕС рушится

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16 июля 2022, 17:03 Источник: ТАСС

Флаг Евросоюза. Фото: Torsten Sukrow/globallook.com

Ситуация с разрешением калининградского транзита и возвращением из Канады турбины компании Siemens, необходимой для «Северного потока», показывает, что единство Евросоюза в санкционной политике против России рушится. Об этом в интервью немецкой газете Welt am Sonntag сказал советник Владимира Зеленского по вопросам экономики Александр Роднянский.

По его словам, ФРГ, настаивая на возвращении турбины из Канады для «Северного потока-1» «делает прямо противоположное тому, чего хочет добиться Украина, а именно: большего санкционного давления и меньшей зависимости от России».

Ситуация с разрешением железнодорожного транзита санкционных товаров в Калининград, считает Роднянский, тоже свидетельствует о смягчении санкционной политики Евросоюза.

«Здесь очевидно, как Россия достигла своей цели, оказывая давление на ЕС», - сказал советник Зеленского.

Кроме того, он упрекнул Германию в том, что она поставляет Украине слишком мало оружия. По его словам, от ФРГ Киев получил семь самоходных гаубиц Panzerhaubitzen 2000.

«Этого может быть достаточно для борьбы с талибами (движение "Талибан" запрещено в России), но не с российскими сухопутными войсками, которые считаются самыми сильными и многочисленными в мире», - заявил Роднянский.