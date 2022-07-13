Премьер Канады Трюдо извинился перед Украиной за возвращение турбины для газопровода «Северного потока» ФРГ

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13 июля 2022, 19:03

Джастин Трюдо, премьер Канады/ из открытых источников

Глава правительства Канады Джастин Трюдо выразил сожаление и извинился перед Украиной за решение вернуть турбину для газопровода «Северный поток» ФРГ. Об этом в среду, 13 июля, сообщает CNN.

В материале говорится, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал тяжелым решение о передаче турбины для «Северного потока» России, который снабжает голубым топливом ФРГ. Однако чиновник заверил Украину, что продолжит поддерживать киевский режим.

Напомним, ранее президент Соединённых Штатов Америки Джозеф Байден во время своего турне по Ближнему Востоку, которое он начал в среду, 13 июля, с Израиля, заявил о стратегии в экономическом противостоянии с Россией.