Еврокомиссия позволила транзит по железной дороге для Калининградской области, но с условиями

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13 июля 2022, 18:28

Еврокомиссия, Vasilii Smirnov/ Russian Look

В Европейской комиссии приняли решение разрешить транзит товаров для Калининградской области через Литву, но разъяснили правила. Еврочиновники обнародовали документ, в котором объясняются правила транзита товаров в Калининград через прибалтийскую республику.

Указывается, что транзит товаров по автодорогам, организованный российскими операторами, не разрешается. Однако далее следует пояснение по поводу железных дорог.

«Никакого подобного запрета не существует для железнодорожного транспорта, помимо обязательств стран-членов проводить необходимый контроль товаров», — уточнили в ЕК.

Особо в инструкции указано, что перевозка находящихся под санкциями товаров и технологий военного или двойного назначения полностью запрещена вне зависимости от способа транспортировки.

Ранее сегодня сообщалось, что Еврокомиссия не ведет переговоры с Россией по разблокировке калининградского транзита. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЕК.