В Еврокомиссии заявили, что не ведут переговоры с Россией по Калининградскому транзиту

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13 июля 2022, 16:20

Alexander Chernykh/ globallookpress.com

Еврокомиссия не ведет переговоры с Россией по разблокировке калининградского транзита. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЕК.



«По ситуации вокруг транзита российских грузов в Калининград нам нечего добавить. Обычно мы не комментируем сообщения в СМИ, но можем сказать, что прямые переговоры по этой теме с Россией не ведутся», - передал сотрудник пресс-службы.



Ранее газета «Известия» сообщала о переговорах Евросоюза и России по вопросам транзита грузов в Калининград.

По последним данным, очередь из 310 фур стоит на границе с Латвией в Калининградской области.