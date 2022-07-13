Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели В мире 13+

В Еврокомиссии заявили, что не ведут переговоры с Россией по Калининградскому транзиту

, 16:20

В Еврокомиссии заявили, что не ведут переговоры с Россией по Калининградскому транзиту
Alexander Chernykh/ globallookpress.com

Еврокомиссия не ведет переговоры с Россией по разблокировке калининградского транзита. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЕК.

«По ситуации вокруг транзита российских грузов в Калининград нам нечего добавить. Обычно мы не комментируем сообщения в СМИ, но можем сказать, что прямые переговоры по этой теме с Россией не ведутся», - передал сотрудник пресс-службы.

Ранее газета «Известия» сообщала о переговорах Евросоюза и России по вопросам транзита грузов в Калининград.

По последним данным, очередь из 310 фур стоит на границе с Латвией в Калининградской области.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram