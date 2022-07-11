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310 фур стоят в пробке на границе с Литвой в Калининградской области

, 14:03

310 фур стоят в пробке на границе с Литвой в Калининградской области
Виктор Лисицын/ globallookpress.com

Очередь грузовиков, ожидающих возможности выехать из Калининградской области в Литву на многостороннем автомобильном пункте пропуска «Чернышевское» в Калининградской области, состоит из 310 фур. Об этом сообщает Калининградская областная таможня.

"По данным на 09:00 (10:00 мск) 11 июля сотрудники ТП МАПП "Чернышевское" оформили за сутки 200 большегрузов, следовавших в Литовскую Республику, и 298 машин, прибывших на территорию Калининградской области. Выезда из Российской Федерации ожидает 310 транспортных средств, въезда - 200 грузовиков", - сказано в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что на данный момент работает лишь один пункт пропуска через границу с Литвой из четырех существующих. Два из них закрыты из-за коронавирусных ограничений, а третий из-за реконструкции.

Также существует автомобильный пункт «Дубки», но литовская сторона все еще не открывает его.

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что подобные ограничения со стороны Литвы помогут загрузить российские порты.

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