Лавров о возможности переговоров с госсекретарем США Блинкеном: Россия не будет ни за кем бегать с предложениями о встречах

Аргументы Недели → В мире 13+

8 июля 2022, 10:15

Встреча Сергея Лаврова с главой МИД КНР Ван И

Россия не будет ни за кем бегать с предложениями о встречах. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал возможность провести переговоры со своим американским коллегой Энтони Блинкеном на полях министерского заседания группы "Большой двадцатки".

Встреча глав МИД стран-участниц G20 проходит на Бали. На вопрос СМИ о возможных переговорах с госсекретарем США Энтони Блинкеном Лавров ответил журналистам: "Не мы прервали все контакты с Соединенными Штатами, и мы ни за кем не бегаем, предлагая встречи".

Руководитель пресс-службы американского госсекретаря Нед Прайс заявил, что встреча Блинкена и Лаврова на полях саммита "Группы двадцати" не готовится, а Россия должна дать США повод встретиться.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила заявление представителя Государственного департамента США Неда Прайса о встрече Энтони Блинкена и Сергея Лаврова со словами из песни американской поп-звезды Бритни Спирс.