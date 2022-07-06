Захарова об условиях Госдепа для встречи Лаврова и Блинкена: Нед Прайс, твое заявление похоже на слова из песни Бритни Спирс

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6 июля 2022, 09:28

Мария Захарова, фото: t.me/s/MariaVladimirovnaZakharova

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила заявление представителя Государственного департамента США Неда Прайса о встрече Энтони Блинкена и Сергея Лаврова со словами из песни американской поп-звезды Бритни Спирс.

Нед Прайс заявил, что переговоры глав американской и российской дипломатий на Бали не планируются, так как Вашингтон хотел бы, чтобы Москва "дала повод для двусторонней встречи" на высоком уровне. Он также отметил, что пока для нее "неподходящее время".

Мария Захарова ответила на это в Telegram-канале. Нед, это твоё заявление похоже на слова из песни Britney Speers "Baby One More Time" ("Милый, еще один раз").

В песне Спирс говорится о том, что "одиночество убивает". "Когда я не с тобой, я схожу с ума, подай мне знак, сделай это опять", - поет поп-исполнительница.

"А я отвечу своими словами из June Song (текст к этой песне на английском написала Мария Захарова). "Июнь подошел к концу, твоя власть слабеет, я улечу от этой лжи", – процитировала российский дипломат строчки из своей англоязычной песни.

Захарова впервые написала текст для композиции на английском языке. "June Song" исполнила певица Люся Чеботина, - сообщает Радио Sputnik.