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В Госдепе ждут от России повода для встречи главы МИД РФ Лаврова и госсекретаря США Блинкена

, 08:42 Источник: ТАСС

В Госдепе ждут от России повода для встречи главы МИД РФ Лаврова и госсекретаря США Блинкена
Нед Прайс, фото из соцсети Твиттер

Власти США считают, что время для встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и американского госсекретаря Энтони Блинкена на полях саммита глав МИД G20 неподходящее.  Встреча глав МИД "Большой двадцатки" начнет свою работу уже на этой неделе в Индонезии на острове Бали.

Блинкен готовится к визиту в Индонезию и Таиланд. Руководитель его пресс-службы Нед Прайс заявил, что встреча Блинкена и Лаврова на полях саммита "Группы двадцати" не готовится. Он объяснил, что время для того, чтобы госсекретарь контактировал с главой МИД России Лавровым, неподходящее. По словам представителя Госдепа, это связано с проводимой Россией спецоперацией на Украине.

"Мы хотели бы увидеть серьезность со стороны России относительно дипломатии. Пока что мы этого не видели", - сказал на брифинге Прайс.

"Мы хотели бы, чтобы российская сторона дала нам причину встретиться на двусторонней основе с ними, с министром иностранных дел Лавровым", - заявил Нед Прайс.

Совещание глав внешнеполитических ведомств G20 состоится 7-8 июля. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подтвердила, что Сергей Лавров примет в нем участие. По информации Захаровой, прорабатываются контакты главы МИД с коллегами из Китая, ЮАР, Бразилии, Мексики и других стран.

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