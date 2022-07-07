В Globo заметили, что Джонсон хотел стать вторым Черчиллем, но закончил премьерство «посмешищем»

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7 июля 2022, 19:28

Борис Джонсон, Martyn Wheatley / Parsons Media/ Keystone Press Agency

Борис Джонсон, который пока продолжает быть британским премьером, «мечтал стать новым Уинстоном Черчиллем». Только завершил свою карьеру главы правительства «посмешищем». Такую оценку политику даёт международный обозреватель Globo Густаву Шакра.

«Борис Джонсон ушёл с поста премьер-министра Соединённого Королевства после трёх лет правления, отмеченных брекситом, пандемией, поддержкой Украины и чередой кризисов. Он мечтал стать новым Черчиллем — он даже написал биографию исторического лидера Соединённого Королевства, однако кончает посмешищем, замешанным в ​​типичном британском клише, связанном с секс-скандалом одного из протеже», − цитирует выдержку из материала иностранного автора RT.

Не помогло Джонсону и аристократическое происхождение, ведь он «всегда считался привилегированным». Ему прочили в будущем стать «премьером целого поколения», который десятилетие будет править кабинетом министров.

Напомним, Борис Джонсон объявил, что решил покинуть должности руководителя кабинета министров Великобритании и лидера Консервативной партии страны.

Также Джонсон заверил, что кабинет министров Соединенного Королевства будет поддерживать киевскую сторону и после его отставки «так долго, как потребуется».