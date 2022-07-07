Джонсон заверил, что правительство Великобритании будет поддерживать Украину и после его отставки «так долго, как потребуется»

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7 июля 2022, 15:09

Британский политик Борис Джонсон, Tejas Sandhu / globallookpress.com

Борис Джонсон, объявивший сегодня о своем решении уйти с поста главы правительства Великобритании, заверил, что кабинет министров Соединенного Королевства будет поддерживать киевскую сторону и после его отставки «так долго, как потребуется». Об этом информирует ТАСС.

«Борис Джонсон пообещал, что британское правительство будет поддерживать Украину и после его отставки "так долго, как потребуется"», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного агентства.

Как сообщалось ранее в четверг, председатель Госдумы России Вячеслав Володин отметил, что Джонсон стоит за обстрелами Белгорода и Курска.