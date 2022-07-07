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Аргументы Недели Политика 13+

Спикер Госдумы Володин: Борис Джонсон стоит за обстрелами Белгорода и Курска

, 14:56

Спикер Госдумы Володин: Борис Джонсон стоит за обстрелами Белгорода и Курска
Председатель Госдумы России Вячеслав Володин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Британский политический деятель Борис Джонсон стоит за обстрелами Белгорода и Курска. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель Госдумы России Вячеслав Володин.

Спикер, комментируя новость об отставке Джонсона с поста премьер-министра Соединенного Королевства, назвал того «близким другом и покровителем» украинского президента Владимира Зеленского.

«Борис Джонсон стоит за обстрелами наших мирных городов — Белгорода, Курска. Подданные Британии должны это знать», — говорится в публикации, размещенной Володиным.

Ранее сегодня сообщалось, что Джонсон объявил о решении покинуть должности руководителя правительства Великобритании и лидера Консервативной партии страны.

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