Джонсон объявил, что решил уйти с постов премьера Великобритании и лидера Консервативной партии

Аргументы Недели → Политика 13+

7 июля 2022, 14:40

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, Bernd von Jutrczenka / globallookpress.com

Борис Джонсон объявил, что решил покинуть должности руководителя кабинета министров Великобритании и лидера Консервативной партии страны. Об этом информирует ТАСС.

«Борис Джонсон объявил, что принял решение уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии», — указывается в публикации, появившейся в Telegram-канале российского агентства.

Также политический деятель отметил, что процесс выбора нового главы Консервативной партии должен начаться сейчас.

Ранее в четверг сообщалось, что на вопрос о правительственном кризисе в Великобритании ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.