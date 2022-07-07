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7 июля 2022, 12:48

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о правительственном кризисе, который в настоящий момент наблюдается в Великобритании. Об этом информирует РИА Новости.

«Спикер Кремля Песков на вопрос о правительственном кризисе в Великобритании: Джонсон очень нас не любит, мы его тоже», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале росийского агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, издание Guardian написало, что Борис Джонсон согласился на отставку с должности премьер-министра Соединенного Королевства, однако хочет остаться на своем посту до избрания нового лидера Консервативной партии осенью.