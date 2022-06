Интерпол отказал России в розыске бизнесмена из США

Аргументы Недели → В мире 13+

Следственный комитет России (СКР) обвиняет уроженца Одессы, а ныне гражданина США Питера Штерна в хищении 230 млн руб. при реализации контракта с Государственным космическим научно-производственным центром (ГКНПЦ) имени Хруничева. Он является президентом компании Express Service Forwarding Inc. Тем временем стало известно, что Питера Штерна из разыскной базы исключил Интерпол.



Комиссия Интерпола утверждает, что не получила от российского национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола «адекватного описания фактов, объясняющих и обосновывающих обвинения» в отношении американца. Более того, в рассмотренных документах фигурируют даже разные суммы, якобы похищенные бизнесменом в сговоре с двумя бывшими топ-менеджерами ГКНПЦ, суд в отношении которых в Москве длится уже год.



Известно, что сам Штерн в апреле 2021 года обратился в Интерпол с заявлением о необоснованности объявления его в розыск. В то же время в документах НЦБ значится, что Штерн с 20 декабря 2005 года по 1 августа 2014 года входил в состав организованной преступной группы. Действовал он в сговоре с генеральным директором по внешнеэкономическим связям ГКНПЦ им. М. В. Хруничева (входит в «Роскосмос») Александром Кондратьевым и его заместителем Сергеем Анисимовым. За это время российская сторона перечислила компании Express Service Forwarding Inc. более 230 млн руб.



Контракт между сторонами предусматривал поставки компанией Питера Штерна ФГУП «ГКНПЦ им. М. В. Хруничева» ракетного топлива для запуска американских спутников связи с помощью российских ракет-носителей «Протон». Однако в СКР считают, что договоры на транспортно-экспедиционные услуги были фиктивными, а перечисляемые российской стороной деньги похищались. В ноябре 2018 года Питеру Штерну СКР предъявил заочное обвинение и объявил в розыск. Сам он в то время недоумевал: «Топливо, спутники и оборудование на космодром Байконур доставлялись, спутники выводились на орбиту и до сих пор летают».



Комиссия Интерпола не поняла, что именно СКР инкриминирует фигуранту, и какую сумму он похитил. В документах говорилось о фиктивности контрактов и хищении всех 230 млн руб. Однако в то же время там речь шла и о «выполненных работах, содержащих заведомо ложную информацию о стоимости услуг, предоставляемых Express Service Forwarding Inc. за прием и отгрузку ракетного топлива в порту Санкт-Петербурга, цены на которое были заведомо завышены для сообщников и превысили фактические затраты». При этом незаконно присвоенными Питером Штерном следствие сочло уже 99,6 млн. руб.



Вопрос, почему в запросе об аресте говорится о 99,6 млн руб., в то время как сумма, указанная НЦБ, составляет 230,2 млн руб., так и остался открытым. Тем не менее о прекращении уголовного преследования господина Штерна в России речь пока не идет.