Майя Санду заявила о готовности Молдавии работать, чтобы как можно скорее получить статус кандидата на вступление в ЕС

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15 июня 2022, 19:53 Источник: РИА Новости

Майя Санду, фото из соцсети Вконтакте

Президент Молдавии Майя Санду в среду заявила, что республика намерена получить статус кандидата на вступление в Европейский союз как можно скорее и готова для этого работать.

Санду на брифинге отметила, что в Кишиневе реалисты, понимают, что есть процессы, которые необходимо пройти для вступления в Евросоюз. "Мы не ищем коротких путей, мы готовы работать и хотим быть оценены по заслугам, по результатам нашей работы", - заявила молдавский лидер.

По информации Санду, власти Молдовы рассчитывают получить поддержку на ближайшем саммите Еврокомиссии в Брюсселе. Она также рассказала, что Молдавия активно работает над внедрением реформ, которые сделают жизнь граждан в стране лучше и укрепят демократические ценности.

Санду подписала заявку на вступление республики в ЕС 3 марта 2022 года. Еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели 11 апреля передал главе МИД Молдавии опросники для начала процедуры по вступлению в ЕС.

Первую часть опросника Молдавия передала представителю союза 22 апреля, вторую - 12 мая.

В конце мая Санду говорила, что Молдавия пока не готова выйти из СНГ.

Украинский президент Владимир Зеленский уверен, что четыре страны, среди которых Украина, Албания, Черногория и Северная Македония, должны стать полноправными членами Европейского союза.