Майя Санду: говорить о выходе Молдавии из СНГ сейчас преждевременно

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30 мая 2022, 23:02 Источник: РИА Новости

Майя Санду, фото из соцсети Вконтакте

Майя Санду в понедельник, 30 мая, заявила, что говорить о выходе Молдавии из СНГ в настоящее время преждевременно. Президент Молдовы в эфире телеканала PRO TV Chisinau отметила, что СНГ- это не только Россия, но и другие страны.

По словам Санду, ее страна имеет торгово-экономические льготы не только в отношениях с Россией, но и в сотрудничестве с другими странами Содружества.

Телеведущая задала вопрос Санду, что сделают в Кишиневе, если вдруг при получении статуса кандидата в Европейский союз поднимется вопрос о выходе Молдавии из СНГ. Президент ответила, что говорить о выходе из Содружества Независимых Государств пока преждевременно. Санду заявила: "Дойдем до этого и обсудим". Она призвала двигаться последовательно.

Президент Молдовы сегодня звонила президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и поздравила его и жителей республики с Днем независимости. Санду и Алиев обсудили расширение энергетических, экономических и торговых связей.