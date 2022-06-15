Зеленский призвал включить в Евросоюз Украину и три балканских страны

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15 июня 2022, 19:12 Источник: РИА Новости

В. Зеленский, фото: vk.com/volodymyr_zelensky

Украинский президент Владимир Зеленский уверен, что четыре страны, среди которых Украина, Албания, Черногория и Северная Македония, должны стать полноправными членами Европейского союза.

Зеленский по итогам переговоров с премьерами Албании, Северной Македонии и Черногории заявил, что эти страны должны стать полноправными членами Евросоюза. "Мы согласны с тем, что наши страны не являются конкурентами на этом европейском пути, а только дополняют и усиливают возможности друг друга", - выразил мнение президент Украины.

Напомним, Северная Македония, Черногория и Албания являются кандидатами на членство в Евросоюз.

Украина готовится. Европейская комиссия намерена рекомендовать предоставить Киеву официальный статус кандидата в члены ЕС.