Представительство ДНР в СЦКК: по Донецку били из РСЗО «Ураган» с фугасной боевой частью

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13 июня 2022, 16:42

Горящие руины обстрела в Донецке/ скриншот из видео

Точный тип вооружения определили военные Представительства ДНР в СЦКК. Специалисты сообщили, что обстрел Будённовского района Донецка производился из РСЗО «Ураган» с фугасной боевой частью.

«По уточнённым данным военных экспертов опергруппы СЦКК ДНР, противник осуществил обстрел Будённовского района Донецка со своих позиций, расположенных в районе населённого пункта Орловское с применением РСЗО БМ-27 «Ураган», выпустив по густонаселённому кварталу города ракеты с фугасной боевой частью 9М27Ф», − приводит рапорт военных ТАСС.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщил о ранении 13 человек при обстреле Будённовского района города. Штаб территориальной обороны ДНР уточнил, что в Будённовском районе города погибли три человека.

Ранее стало известно, что боевики ВСУ подвергли Донецк мощному обстрелу. Удары пришлись по рынку в центре столицы ДНР. В результате разрывов снарядов погибли женщина и ребёнок. Также были обстреляны другие районы города.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Донецкой Народной Республики сообщило о ликвидации пожаров на Майском рынке в Донецке.